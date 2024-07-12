ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Катер береговой охраны Греции протаранил турецкое судно
Греческая береговая охрана протаранила своим катером турецкое рыболовное судно в международных водах Эгейского моря у берегов провинции Чанаккале. Удар снес практически половину лодки. Рыбаки получили ранения. Им оказали помощь сотрудники береговой охраны Турции. #греция #турция #катер #судно #инцидент #эгейскоеморе #береговаяохрана #чанаккале #помощь #лодка #кораблекрушение #морскаяавария #новости #полиция #спасение
ьтьтб / Others
12 июля 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us