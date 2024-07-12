12 июля 2024 г.
ПОЛИТИКА
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Катер береговой охраны Греции протаранил турецкое судно
Греческая береговая охрана протаранила своим катером турецкое рыболовное судно в международных водах Эгейского моря у берегов провинции Чанаккале. Удар снес практически половину лодки. Рыбаки получили ранения. Им оказали помощь сотрудники береговой охраны Турции. #греция #турция #катер #судно #инцидент #эгейскоеморе #береговаяохрана #чанаккале #помощь #лодка #кораблекрушение #морскаяавария #новости #полиция #спасение
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