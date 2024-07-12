Китай ввел санкции против 11 физических лиц и компаний из США в ответ на продажу Вашингтоном вооружений Тайваню, сообщает МИД КНР.

«Недавно США объявили об очередной продаже вооружений китайскому региону Тайвань. Китай решил принять ответные меры против военных компаний США и членов их руководства», — говорится в пресс-релизе.

Китай выступает против поставок американского оружия Тайваню, расценивая их как нарушение суверенитета КНР, принципа единого Китая и поддержку тех тайваньских политических кругов, которые выступают за «независимость Тайваня».

Под санкции, в частности, попали компании Anduril Industries, Maritime Tactical Systems, Pacific Rim Defense, AEVEX Aerospace, LKD Aerospace и Summit Technologies Inc. Санкции введены также против главы и исполнительного директора американского оборонного подрядчика AeroVironment Вахида Наваби, генерального директора Anduril Брайана Шимпфа и еще трех высокопоставленных сотрудников этих компаний.

Ограничительные меры предусматривают замораживание активов и запрет на поездки в Китай, включая Гонконг и Макао.

Ранее президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам саммита НАТО, прошедшего с 9 по 11 июля в Вашингтоне, заявил, что Китай подрывает безопасность в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), и «ему придется за это заплатить».

«Китай должен понять, что если он будет поставлять России информацию и мощности, а также работать с Северной Кореей и другими странами, чтобы помочь России с вооружением, то он не извлечет из этого экономической выгоды в виде тех инвестиций, которые ищет», — сказал Байден. Он добавил, что поднимал этот вопрос на саммите НАТО, как и другие лидеры стран альянса. Китай, по его словам, предоставляет механизмы, позволяющие России получить оружие.

Пекин неоднократно заявлял, что США распространяют дезинформацию о том, что Китай оказывает военную поддержку России.