Самолет Superjet 100 разбился в Коломенском районе Подмосковья во время тестового полета после планового ремонта. На борту находился экипаж из трех человек, они погибли. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

«Самолет принадлежит «Газпрому». Он находился на плановом ремонте. Сегодня проводился тестовый полет. На борту был только экипаж из трех человек», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на борту были пилоты компании «Гражданские самолеты Сухого». Они вылетели на облет из аэропорта Жуковского.

14 июня российский пассажирский самолет Ан-26 авиакомпании Utair упал недалеко от взлетно-посадочной полосы в Ямало-Ненецком округе. В результате жесткой посадки корпус судна разломился надвое, сообщало российское агентство «Интерфакс».

На борту находился экипаж из 5 человек и 36 пассажиров.

Сообщалось о травмах у двух членов экипажа и одного пассажира. Utair заявила, что резкое ухудшение погоды стало причиной экстренной посадки.