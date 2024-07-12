Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с Дональдом Трампом в четверг — они обсудили «перспективы мира» в Украине. Об этом заявил представитель премьер-министра.

Трамп и Орбан встретились в доме Трампа Мар-а-Лаго во Флориде «в качестве очередной остановки его миротворческой миссии», как сказал пресс-секретарь Орбана.

«Хорошая новость дня: он решит эту проблему!», — написал венгерский премьер в социальных сетях после встречи с кандидатом в президенты США.

«Спасибо, Виктор. Мир должен наступить как можно скорее. Слишком много людей погибло в войне, которая не должна была начаться!», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

За прошедшие две недели венгерский премьер совершил неожиданные визиты в Киев, Москву и Пекин в рамках самопровозглашенной «миротворческой миссии», вызвав критическую реакцию многих союзников по НАТО. По их мнению, поездка Орбана в Москву придает легитимность Путину, в то время как Запад добивается международной изоляции руководства РФ из-за войны.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил в среду агентству Reuters, что Венгрия возлагает большие надежды на второе президентство Трампа в контексте достижения мира в Украине.

Трамп не раз заявлял, что намерен быстро прекратить войну. В прошлом месяце агентство Reuters сообщило, что советники бывшего президента представили ему план прекращения войны, частично обусловив будущую помощь Киеву согласием Украины на переговоры.

В последние несколько месяцев иностранные чиновники регулярно добивались встреч с Трампом и его ключевыми советниками, чтобы обсудить его внешнюю политику, если он победит Байдена на выборах 5 ноября.

Опросы показывают, что Трамп все больше опережает Байдена.

Как сообщает Reuters, на этой неделе в кулуарах саммита НАТО один из советников Трампа Кит Келлог встречался с рядом высокопоставленных западных чиновников.