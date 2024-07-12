Эксперты ООН: голод охватил уже весь сектор Газа

Независимые эксперты ООН сообщили, что голод охватил уже весь сектор Газа. Согласно их отчету, с 30 мая в Газе от от недоедания и отсутствия доступа к адекватной медицинской помощи умерли 3 ребенка. Официальные власти эксклава информируют о 33 умерших от истощения детей. #газа #голод #эксперты #оон #истощение #медицина #помощь #кризис #секторгаза #дети #недоедание #гуманитарнаяпомощь #катастрофа #новости #ситуация #жизнь #правачеловека