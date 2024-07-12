Генассамблея ООН приняла в четверг резолюцию, требующую от России срочно вывести своих военных и персонал с ЗАЭС — крупнейшей в Европе атомной электростанции — и немедленно вернуть объект Украине.

Резолюция также повторяет требования о немедленном «прекращении агрессию против Украины» и выводе всех войск и подтверждает приверженность 193 членов ассамблеи «суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности» Украины.

Резолюция была одобрена 99 голосами при 60 воздержавшихся странах, 25 не голосовавших и 9 проголосовавших против.

К последним во главе с РФ присоединились Беларусь, Куба, Эритрея, Мали, Никарагуа, Сирия, Бурунди и Северная Корея.

Среди воздержавшихся — Китай, Индия, ЮАР и многие страны Ближнего Востока.

Резолюция выражает «серьезную озабоченность по поводу нестабильной ситуации с ядерной безопасностью на Запорожской атомной электростанции». В ней говорится, что возвращение станции под полный контроль Украины обеспечит ее безопасность и надежность, а также «позволит Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) осуществлять надежные, эффективные и действенные гарантии».

Опасения по поводу ядерной катастрофы обрели актуальность после того, как российские войска заняли станцию вскоре после вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Запорожье, где расположены шесть ядерных реакторов, находится на контролируемой Россией территории на юго-востоке Украины вблизи линии фронта и постоянно попадает под перекрестный огонь.

И Украина, и Россия регулярно обвиняют друг друга в нападении на АЭС, и в четверг они возобновились.

Посол Украины в ООН Сергей Кислица представил резолюцию, заявив Генассамблее, что РФ «продолжает нарушать ключевые принципы технологической и физической ядерной безопасности».

По его словам, Украина и соседние страны пережили «катастрофические последствия» ядерного взрыва на Чернобыльской АЭС в 1986 году, но последствия возможного инцидента в Запорожье, «которое намеренно превращено в ключевой компонент военной стратегии России, будут еще более катастрофическими».

Заместитель представителя РФ в ООН Дмитрий Полянский обвинил Украину и ее западных сторонников в том, что они пытаются протолкнуть резолюцию ради «благословения» Генассамблеи на итоги швейцарской конференции по Украине, «протащив туда политические элементы».

В коммюнике конференции почти 80 стран призвали к тому, чтобы «территориальная целостность» Украины стала основой для любого мирного соглашения по прекращению войны. В нем также говорится, что Запорожская и другие атомные станции должны оставаться под украинским контролем в соответствии с принципами МАГАТЭ.