ХАМАС предложил на переговорах о прекращении огня создание независимого правительства из беспартийных фигур для управления Газой и Западным берегом, заявил член политбюро палестинского движения.

«Мы предложили, чтобы после войны Газой и Западным берегом управляло национальное правительство, состоящее из беспартийных специалистов», — сказал Хоссам Бадран в заявлении относительно продолжающихся переговоров между Израилем и ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США.

«Управление Газой после войны — это внутренний палестинский вопрос, и мы не будем обсуждать этот вопрос с внешними сторонами», — добавил Бадран.

Представитель ХАМАС сообщил агентству AFP, что предложение о беспартийном правительстве было передано через посредников.

«Это правительство будет управлять делами Газы и Западного берега на начальном этапе после войны, подготавливая почву для всеобщих выборов», — отметил чиновник, пожелавший остаться неназванным.

Эти заявления прозвучали после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху потребовал, чтобы Израиль сохранил контроль над Филадельфийским коридором, который проходит вдоль границы с Египтом.

Это условие противоречит позиции ХАМАС, который требует полного вывода израильских войск из Газы после прекращения огня.

Нетаньяху заявил, что контроль над Филадельфийским коридором необходим для предотвращения контрабанды оружия ХАМАС из Египта.

Переговоры проходят в Дохе и Каире с целью достижения прекращения огня в Газе и освобождения пленников, удерживаемых ХАМАС.

Конфликт начался 7 октября, когда ХАМАС совершил беспрецедентную атаку на южный Израиль, в результате которой погибло 1195 человек, согласно данным AFP, основанным на израильских источниках.

Израиль ответил военной операцией, в ходе которой погибли по меньшей мере 38 345 человек в Газе, в основном мирные жители.