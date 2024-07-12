Президент США Джо Байден допустил несколько досадных оговорок в разгар предвыборной кампании. На церемонии с участием лидеров НАТО американский лидер назвал президента Украины Владимира Зеленского «президентом Путиным» и торжественно представил его участникам встречи.

«Теперь я хочу передать слово президенту Украины, у которого столько же смелости, сколько и решительности. Дамы и господа, президент Путин», — объявил Байден. Президент США быстро осознал собственную ошибку и пояснил, что чрезвычайно сосредоточен на том, чтобы победить российского президента.

В этот же день журналисты спросили у Байдена, готова ли вице-президент Камала Харрис занять его места в президентской гонке в случае необходимости. «Я бы не выбрал вице-президента Трампа, если бы не считал, что она имеет достаточную квалификацию быть президентом», — отметил американский лидер.

Дональд Трамп немедленно отреагировал на это в своей в соцсети Truth Social: «Изворотливый Джо начинает свою пресс-конференцию со слов: «Я бы не выбрал вице-президента Трампа на пост вице-президента»... Отличная работа, Джо!»

Ровно две недели назад между Трампом и Байденом прошли дебаты, которые американские и мировые СМИ назвали «провалом» для демократов. Очередные оговорки кандидата на пост президента не добавляют ему очков избирателей. По данным СМИ, не менее 15 членов палаты представителей от Демпартии заявили о необходимости «освободить место для нового кандидата».

На этом фоне Байден поспешил заверить, что его здоровье в полном порядке и он готов продолжать борьбу за президентский пост «не ради своего наследия, а чтобы завершить начатое дело».

О шансах Демократической партии одержать победу на выборах и потенциальной замене кандидата TRT на русском рассказал научный руководитель РСМД Андрей Кортунов:

— Выступление Байдена на саммите НАТО не было убедительным. Он не смог возместить потери, которые он понес в ходе дебатов с Трампом. Ряд представителей Демократической партии призывают президент снять кандидатуру. Но, насколько известно, президент сейчас к такому шагу не готов. Более того, он настаивает на том, что может победить Трампа, и борьба продолжается.

Если говорить о юридической стороне вопроса, то Демократическая партия может заменить кандидата до съезда 19-22 августа. После него замена уже будет проблематичной. И понятно, что любое дальнейшее затягивание этого решения объективно работает на Трампа.

— Почему в Демпартии решили изначально выдвинуть Байдена? Есть ли в стране запрос на новые лица?

— Нужно учитывать, что существует определенная инерция. В американской политической жизни обычно, если президент идет на переизбрание, то он почти гарантированно получает поддержку своей партии.

Помимо всего прочего есть окружение Байдена, которое по своим причинам не заинтересовано в том, чтобы он вышел из гонки. Это возможность сохранять влияние на американскую политическую жизнь, сохранять свои посты, свои должности.

- Возможно ли такое, что демократы решат заменить кандидата в президенты?

Есть разные промежуточные варианты. В частности, Байден мог бы уступить сейчас место своему вице-президенту Камале Харрис, но она не очень ярко себя проявила за эти почти четыре года. Никто не знает, каким она может быть президентом, поэтому в ее отношении также есть опасения.

В целом здесь многое зависит от физического состояния президента в ближайшие недели. И от того, насколько сильно будет на него давление со стороны тех людей, которые президенту лично близки, но которые его поддерживали в течение длительного времени.

— Есть ли удачные варианты для замены?

— Есть опросы общественного мнения, которые, как и в любой стране, часто подвижны и меняются. По тем опросам, которые я видел, складывается представление, что если кто-то сегодня и может победить Трампа, то это Мишель Обама. Ее шансы выше, чем у кого-либо.

Мишель Обама - человек харизматичный, известный и раскрученный. Но, как известно, она категорически не хочется баллотироваться и не заинтересована политической карьере.

Конечно, ее могут на каком-то этапе убедить, но время для этих убеждений тоже постепенно истекает.