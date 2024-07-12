В Кремле сообщения СМИ о замыслах России убить главу немецкого производителя оружия Rheinmetall назвали «фейком». Они, по словам пресс-секретаря президента РФ, основаны на «фальшивой» информации из анонимных источников.

В четверг CNN и New York Times со ссылкой на данные американской разведки сообщили, что спецслужбы РФ планировали убийство Армина Паппергера — генерального директора компании Rheinmetall. Предприятие производит артиллерийские снаряды и военную технику для Украины.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков добавил также, что в сообщениях нет «серьезной документации», а потому они не могут восприниматься всерьез.

В заявлении Rheinmetall в четверг говорится, что «необходимые меры приняты» и что ведутся регулярные консультации с органами безопасности.

Rheinmetall, один из крупнейших в мире производителей артиллерийских и танковых снарядов, начал наращивать производство после вторжения России на Украину в 2022 году.

В мае 2023 года компания заявила, что создала совместное предприятие с украинским государственным конгломератом «Укроборонпром» для строительства и ремонта танков в Украине.

Экс-президент России Дмитрий Медведев заявил, что Россия нанесет ответный удар по любому объекту Rheinmetall на территории Украины.

В феврале Rheinmetall объявил, что также планирует открыть завод по производству боеприпасов в Украине.

Примечательно, что российский военный полигон «Мулино», на котором армия РФ отрабатывала учения Запад-2021, был построен при содействии компании Rheinmetall по образцу тренировочного центра бундесвера Truppenübungsplatz Altmark. Строительство «Мулино» началось в 2011 года, однако в 2014 году Rheinmetall формально покинул проект.