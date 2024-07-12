Президент США Джо Байден выразил сожаление по поводу своей неспособности убедить Израиль изменить свой курс во время войны в Газе, несмотря на месяцы дипломатических усилий. Выступая на пресс-конференции в рамках саммита НАТО, Байден откровенно признался: «Оглядываясь назад, я жалею, что не смог убедить Израиль сделать множество вещей».

Американский лидер выделил несколько моментов, в которых, по его мнению, можно было бы сделать больше, включая расширение доступа гуманитарной помощи в Газу, ограничение использования тяжелых вооружений в населенных пунктах, содействие более быстрому прекращению огня и обеспечение успешной работы аварийного порта с Кипра.

Байден особо отметил свое разочарование по поводу аварийного порта, который был выведен из эксплуатации после многочисленных проблем.

«Я был разочарован тем, что те вещи, которые я выдвигал, не увенчались успехом. Например, порт в Кипре. Я надеялся, что он будет более успешным», - заявил он.

Президент также раскритиковал нынешнюю израильскую администрацию, назвав военный кабинет «одним из самых консервативных в истории Израиля». Он подчеркнул свое видение послевоенной Газы, подчеркнув важность двухгосударственного решения и необходимость избежать израильской оккупации сектора Газа.

Несмотря на выраженное Байденом сожаление, критики утверждают, что политика США неизменно оказывала Израилю непоколебимую поддержку даже в тех случаях, когда пересекались установленные американцами «красные линии».

Признание президента прозвучало на фоне растущего давления с требованием занять более жесткую позицию по отношению к наступлению Израиля в Газе, которое унесло жизни более 40 тыс. палестинцев.

По данным британского медицинского журнала The Lancet, реальное число погибших в Газе может превышать 186 тыс. человек, что составляет порядка 8% населения Газы.