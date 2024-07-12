ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Украина просит МУС расследовать авиаудар по детской больнице
Главный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что за расследование удара по «Охматдету» должен взяться МУС
Украина просит МУС расследовать авиаудар по детской больнице
Фото: AP / Others
12 июля 2024 г.

Главный прокурор Украины призвал Международный уголовный суд (МУС) привлечь Россию к ответственности за ракетный удар по детской больнице в Киеве, нанесенный ранее на этой неделе.

В понедельник столица Украины пережила одну из самых тяжелых воздушных атак с начала войны. В результате ударов по всей стране, по данным властей Украины, погибли по меньшей мере 44 человека — среди них двое взрослых в детской больнице «Охматдет».

«Ради международного правосудия такие дела, как умышленное нападение на крупнейшую детскую больницу в Киеве, стоит передать в МУС», - сказал генеральный прокурор Андрей Костин в интервью агентству Reuters в четверг.

Москва отрицает нападение на больницу и обвиняет украинские ПВО в ударе по клинике, которая является одной из крупнейших в Европе и лечит пациентов с такими серьезными заболеваниями, как рак и болезни почек.

Миссия ООН по правам человека заявила, что существует «высокая вероятность» того, что больница получила прямое попадание от российской ракеты, а служба безопасности Украины заявила, что у нее есть неоспоримые доказательства того, что медицинское учреждение было поражено российской крылатой ракетой Х-101.

Костин, находящийся в Гааге на регулярных встречах с представителями юридической службы, заявил, что если МУС возьмет на себя обвинение по факту удара по больнице, это поможет установить схему нападений, свидетельствующую о совершении Россией преступлений против человечности на Украине.

Во вторник прокуратура МУС сообщила, что одна из ее групп посетила больницу.

МУС выдал шесть ордеров на арест предполагаемых преступлений России в Украине, включая ордер на арест президента Владимира Путина.

Москва неоднократно отвергала эти обвинения.

Костин заявил, что решение о возбуждении дела остается за прокурором МУС. Он добавил, что Украина готова предоставить суду любые вещественные доказательства или детали своего расследования.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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