Главный прокурор Украины призвал Международный уголовный суд (МУС) привлечь Россию к ответственности за ракетный удар по детской больнице в Киеве, нанесенный ранее на этой неделе.

В понедельник столица Украины пережила одну из самых тяжелых воздушных атак с начала войны. В результате ударов по всей стране, по данным властей Украины, погибли по меньшей мере 44 человека — среди них двое взрослых в детской больнице «Охматдет».

«Ради международного правосудия такие дела, как умышленное нападение на крупнейшую детскую больницу в Киеве, стоит передать в МУС», - сказал генеральный прокурор Андрей Костин в интервью агентству Reuters в четверг.

Москва отрицает нападение на больницу и обвиняет украинские ПВО в ударе по клинике, которая является одной из крупнейших в Европе и лечит пациентов с такими серьезными заболеваниями, как рак и болезни почек.

Миссия ООН по правам человека заявила, что существует «высокая вероятность» того, что больница получила прямое попадание от российской ракеты, а служба безопасности Украины заявила, что у нее есть неоспоримые доказательства того, что медицинское учреждение было поражено российской крылатой ракетой Х-101.

Костин, находящийся в Гааге на регулярных встречах с представителями юридической службы, заявил, что если МУС возьмет на себя обвинение по факту удара по больнице, это поможет установить схему нападений, свидетельствующую о совершении Россией преступлений против человечности на Украине.

Во вторник прокуратура МУС сообщила, что одна из ее групп посетила больницу.

МУС выдал шесть ордеров на арест предполагаемых преступлений России в Украине, включая ордер на арест президента Владимира Путина.

Москва неоднократно отвергала эти обвинения.

Костин заявил, что решение о возбуждении дела остается за прокурором МУС. Он добавил, что Украина готова предоставить суду любые вещественные доказательства или детали своего расследования.