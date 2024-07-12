Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал интервью журналистам на борту самолета после возвращения из США, где он участвовал в саммите глав государств и правительств НАТО. В своем выступлении Эрдоган отметил важность демонстрации единства альянса в связи с 75-летием НАТО и подчеркнул необходимость искренней солидарности в борьбе с терроризмом.

«Мы больше не хотим обсуждать ограничения среди союзников НАТО», — заявил Эрдоган. Он также подчеркнул сбалансированный подход Турции к войне между Украиной и Россией, отметив важность сохранения многогранных отношений с обеими странами и возвращения к дипломатии.

Вопросы о роли НАТО и политике балансирования

На вопрос о роли НАТО в текущей мировой ситуации и его отношении к оборонной промышленности, турецкий лидер отметил, что мир быстро меняется, и сильные государства играют в этом ключевую роль.

«Россия сотрудничает с Китаем, что серьезно беспокоит Запад», — сказал он, добавив, что Турция поддерживает связь как с Россией, так и с Украиной, стараясь быть справедливой.

Отвечая на вопрос о справедливости и балансе отношений Турции с НАТО, Эрдоган подчеркнул, что Турция не нарушает принцип взаимности, но выразил недовольство недостаточной поддержкой альянса в борьбе с терроризмом. Он также упомянул проблему с турбинами для АЭС «Аккую», застрявшими на немецкой таможне, и необходимость решения вопросов с покупкой истребителей Eurofighter Typhoon.

ШОС и политика балансирования

На вопрос о саммите Шанхайской организации сотрудничества и политике балансирования Турции, Эрдоган отметил, что Турция продолжает поддерживать отношения с Россией, Китаем и Беларусью. Он рассказал о теплых встречах с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом России Путиным и президентом Беларуси Лукашенко.

«Я уверен, что все эти контакты рано или поздно принесут свои плоды», — заявил Эрдоган.

Эрдоган также рассказал о продуктивных встречах высшего руководства партии в Китае и планах визита в Китай после заседания Генеральной Ассамблеи ООН. Он выразил уверенность, что в 2025 году Си Цзиньпин нанесет ответный визит в Турцию.