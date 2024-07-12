Мы уже обсудили все с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Нам нужно полностью раскрыть паруса мира. Мы надеемся, что скоро будет достигнут прочный мир между Азербайджаном и Арменией. Турция искренне поддерживает этот мир. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов на борту самолета после визита в США, где он участвовал в саммите НАТО.

Эрдоган отметил, что открытие Зангезурского коридора станет завершающим шагом этого мирного соглашения и принесет положительные результаты для всех стран региона.

«Зангезурский коридор — это стратегический коридор, который принесет выгоду всем сторонам: Азербайджану, Армении и Ирану. Как только коридор заработает, это облегчит ситуацию для всех. Президент Азербайджана Ильхам Алиев придает большое значение этому коридору. Когда железнодорожная система будет запущена, это принесет значительное облегчение для Азербайджана», — сказал турецкий лидер.

Эрдоган подчеркнул важность международной поддержки мирного процесса. «Важно, чтобы другие страны также поддержали мирный процесс для скорейшего достижения прочного мира», — заметил он. Президент Турции также отметил, что на встрече с президентом Ирана не поднимался вопрос Зангезурского коридора, а основной темой разговора была победа нового главы Ирана Масуда Пезешкиана на выборах. «Мы хотим поднять турецко-иранские отношения на новый уровень», — подчеркнул глава Турции.

На вопрос о рисках Третьей мировой войны, Эрдоган заявил, что не видит и не хочет видеть такой риск. «Мы должны говорить о мире, а не о войне», — подчеркнул глава государства. Он заявил, что все страны должны стремиться к созданию атмосферы мира и спокойствия, а не напряженности.