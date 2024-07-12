Израильские войска ушли из некоторых районов города Газа после ожесточенного недельного наступления, которое натолкнулось на сопротивление ХАМАС. После ухода военных Израиля в этих частях города были обнаружены десятки погибших, а также разрушенные дома и дороги. Об этом сообщили спасательные службы.

Гражданская служба по чрезвычайным ситуациям Газы сообщила, что команды собрали около 60 тел палестинцев, убитых израильскими войсками за последнюю неделю — в районе Тель Аль-Хава и окрестностях квартала Сабра в городе Газа.

Израильские снайперы и танки продолжают контролировать некоторые возвышенности, как сообщили жители и спасатели, предостерегая жителей от попыток вернуться.

Военные формирования ХАМАС и «Исламского джихада» заявили, что атаковали израильские войска противотанковыми ракетами и минометным огнем.

Город Газа, в котором до войны проживало более четверти жителей Газы, был практически стерт с лица земли в конце 2023 года, но сотни тысяч палестинцев успели вернуться в свои полуразрушенные дома, после чего Израиль снова объявил эвакуацию города.

В пятницу десятки жителей вновь вернулись в город, чтобы проверить ущерб, нанесенный после того, как команды по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций потушили пожары в утренние часы.

На кадрах, снятых агентством Reuters, видны разрушенные дороги и здания, включая бывшую штаб-квартиру БАПОР.

В больнице «Аль-Ахли» на полу лежали тела, завернутые в белые саваны, с именами погибших женщин и мужчин.

Палестинские СМИ сообщили, что в Хан-Юнусе на юге Газы четыре человека, работавшие в фонде «Аль-Хайр» - мусульманской НПО, базирующейся в Великобритании и Турции, - были убиты в результате авиаудара по центру распределения помощи.

Два египетских источника сообщили в четверг, что переговоры достигли прогресса, но меры безопасности и гарантии прекращения огня все еще находятся в стадии проработки.

По словам двух египетских источников и третьего источника, знакомого с вопросом, часть обсуждения касалась системы электронного наблюдения на границе между Газой и Египтом, которая могла бы позволить Израилю отвести свои войска из этого района.

Израиль отверг это сообщение как «абсолютно фальшивую новость», заявив, что Нетаньяху настаивает на том, что Израиль остается в этом районе.