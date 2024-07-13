ПОЛИТИКА
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«Отмена» Трампа завершилась
Meta восстанавливает полный доступ к Facebook и Instagram для бывшего президента в преддверии съезда Республиканской партии
«Отмена» Трампа завершилась
Дональд Трамп / Фото: Reuters / Others
13 июля 2024 г.

Компания Meta объявила о снятии ограничений с аккаунтов бывшего президента США Дональда Трампа в Facebook и Instagram. Это решение принято накануне национального съезда Республиканской партии, чтобы, по словам компании, обеспечить равные условия для кандидатов в президенты.

«Мы считаем, что американский народ должен иметь возможность слышать кандидатов в президенты на равных условиях», — заявила Meta.

Аккаунты Трампа были восстановлены в начале 2023 года после двухлетнего запрета, введенного после событий 6 января 2021 года. Тогда компания установила дополнительные ограничения для предотвращения повторных нарушений. Однако, как отметила Meta, штрафные санкции не пришлось применять.

«Бывший президент Трамп, как кандидат от Республиканской партии, больше не будет подвергаться приостановке деятельности в качестве усиленных штрафных санкций», — подчеркнули в Meta.

Напомним, что после блокировки в крупных соцсетях Трамп запустил собственную платформу Truth Social в 2022 году. Решение Meta может оказать существенное влияние на предвыборную кампанию в США, предоставив Трампу доступ к широкой аудитории социальных сетей.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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