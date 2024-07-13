ПОЛИТИКА
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Иран: ничто не ново под луной
Новый президент Ирана отверг давление США и высоко оценил поддержку Китая и России в преддверии вступления в должность
Иран: ничто не ново под луной
Масуд Пезешкиан / Фото: Reuters / Others
13 июля 2024 г.

Новоизбранный президент Ирана Масуд Пезешкиан отверг давление США и высоко оценил союзников Тегерана в послании, излагающем его внешнеполитические позиции нации.

«Соединенным Штатам <...> необходимо признать реальность и понять, раз и навсегда, что Иран не реагирует — и не будет реагировать — на давление [и] что оборонная доктрина Ирана не включает ядерное оружие», — заявил Пезешкиан.

Пезешкиан, умеренный политик-реформист, пообещал ослабить международную изоляцию Ирана и расширять связи с соседями, а также взаимодействовать с Европой. Однако он подчеркнул важность отношений с Китаем и Россией.

«Китай и Россия последовательно поддерживали нас в трудные времена. Мы глубоко ценим эту дружбу. Россия является ценным стратегическим союзником и соседом Ирана, и моя администрация останется приверженной расширению и укреплению нашего сотрудничества», — добавил он.

Президент также пообещал возобновить взаимодействие с международным сообществом по ядерной программе Ирана. Тегеран утверждает, что развивает ядерную энергетику для внутреннего использования, несмотря на опасения критиков о разработке ядерного оружия. Пезешкиан защищал ядерную сделку 2015 года, от которой отказался Дональд Трамп в 2018 году, усилив санкции против Ирана.

Во время своей предвыборной кампании Пезешкиан также отметил улучшение отношений Ирана с арабскими соседями, особенно с Саудовской Аравией и ОАЭ. «Иранский народ доверил мне сильный мандат на активное обеспечение конструктивного взаимодействия на международной арене, настаивая при этом на наших правах, нашем достоинстве и нашей заслуженной роли в регионе и мире», — сказал он.

Пезешкиан подчеркнул, что Тегеран поддержит инициативы, направленные на прекращение войны в Украине, несмотря на обвинения в отправке военных беспилотников в Россию.

Ранее Пезешкиан сообщил, что Иран готов подписать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией в октябре на саммите БРИКС в Казани. «Мы придаем большое значение отношениям с Россией, нашим другом и соседом, и, несомненно, будем эти отношения укреплять», — добавил политик.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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