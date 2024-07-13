Польша рассматривает предложение Украины о сбивании российских ракет, направляющихся к польской территории, пока они находятся в украинском воздушном пространстве. Как передает BBC, об этом рассказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью Американскому институту предпринимательства в Вашингтоне.

«На этом этапе это идея. В нашем соглашении сказано, что мы изучим эту идею», — отметил Сикорский. Он подчеркнул, что Польша является прифронтовой державой и сталкивается с нарушением своего воздушного пространства российскими ракетами.

«Наша дилемма заключается в следующем. Если мы будем сбивать их только тогда, когда они входят в наше воздушное пространство, то обломки представляют угрозу для наших граждан и нашей собственности. А украинцы говорят: «Пожалуйста, мы не возражаем, делайте это над нашим воздушным пространством, когда есть неизбежная угроза их входа на территорию Польши», — добавил министр.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш ранее заявил, что Варшава проконсультируется с союзниками по НАТО перед принятием окончательного решения. «Если будет такое решение, то это может быть только решение союзников. Это никогда не будет единоличным решением», — сказал он в интервью польскому телеканалу TVN.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша намерена привлечь союзников по НАТО к обсуждению возможного сбивания российских ракет и дронов над территорией Украины.