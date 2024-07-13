В субботу в результате израильских атак в районе Аль-Маваси на западе Хан-Юнуса погибло 70 человек, и 300 получили ранения. Пресс-служба правительства Газы сообщает о более чем 100 жертвах.

Министерство здравоохранения Газы сообщило, что многие раненые прибыли в больницу «Насера в тяжелом состоянии.

Израильская армия заявила о продолжении операций в городе Газа и Рафахе. По словам армейской пресс-службы, израильские войска в сотрудничестве с ВВС убили нескольких бойцов в городе Газа за последние сутки.

В других районах также зафиксированы жертвы. В Дейр-эль-Балахе при авиаударе по жилому дому погибло пять человек, включая трех детей.

Гражданская оборона сообщает о трагедии в районе Тель-аль-Хава: «Ряд людей погибли после того, как переместились на запад от Тель-аль-Хава после уведомления израильских сил о безопасности района».

Согласно данным местных органов здравоохранения, за более чем девять месяцев израильского вторжения в Газу погибло свыше 38 300 палестинцев, в основном женщин и детей, а около 88 300 получили ранения.

Обширные территории Газы лежат в руинах. На фоне безжалостной блокады эксклава население не имеет доступа к продовольствию, чистой воде и медикаментам.

Израиль обвиняется в геноциде в Международном суде ООН, чье последнее постановление потребовало немедленно прекратить военную операцию в южном городе Рафах, где более 1 млн палестинцев искали убежища от войны до вторжения еврейского государства 6 мая.