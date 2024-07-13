Пакистанский суд в субботу оправдал бывшего премьер-министра Имрана Хана и его жену Бушру Биби по делу о нарушении исламского закона о браке. Судья Мухаммад Афзал Маджока отменил предыдущий приговор и распорядился об их освобождении, если они не разыскиваются по другим делам.

Адвокат Хана, Салман Сафдар, прокомментировал решение суда: «Еще одно обвинение провалилось, и злой умысел раскрыт. Почетное оправдание для Имрана Хана и Бушры Биби по делу о браке».

Это вторая юридическая победа Хана за последние дни. Ранее Верховный суд Пакистана постановил выделить 77 мест для партии Хана в национальной и провинциальных ассамблеях.

Несмотря на оправдание, 72-летний политик, вероятно, останется под стражей из-за множества других обвинений. Хан называет все дела против него «фарсом».

Имран Хан, бывший игрок в крикет, ставший политиком, был отстранен от должности премьер-министра в апреле 2022 года и находится в заключении с августа прошлого года.

Эксперты отмечают, что данное решение суда может повлиять на политическую ситуацию в Пакистане, хотя Хан по-прежнему сталкивается с серьезными правовыми обвинениями.