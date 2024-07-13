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Таджикистан о китайской военной базе
МИД Таджикистана назвал безосновательными сообщения некоторых СМИ о предполагаемом создании Китаем военной базы на территории республики
Таджикистан о китайской военной базе
Фото: Reuters / Reuters
13 июля 2024 г.

Министерство иностранных дел Таджикистана заявило о безосновательности сообщений некоторых СМИ о создании китайской военной базы на территории республики.

«Касательно распространяемой некоторыми СМИ сообщений о якобы создании Китаем военной базы на территории Таджикистана хотели бы заявить об их безосновательности. Данный вопрос не стоял и не стоит в повестке таджикско-китайских переговоров», — говорится в заявлении министерства.

В ведомстве подчеркнули, что Таджикистан и Китай являются «искренними стратегическими партнерами и сотрудничество двух стран развивается динамично по всем направлениям».

О том, что Китай строит военную базу в Таджикистане 10 июля написал The Telegraph. По данным газеты, которая ссылается на спутниковые снимки Таджикистана, Китай строит секретную военную базу в стране на границе с Афганистаном. Объект расположен в горах на высоте почти 4 км, имеет смотровые башни и вертолетные площадки.

Как пишет издание, главная причина создания базы — Пекин строит форпост для наблюдения за соседним Афганистаном и купирования угрозы со стороны движения «‎Талибан»‎.

По данным газеты, военнослужащие обеих стран регулярно проводят совместные военные учения, которые демонстрируются в китайских государственных СМИ. 4 июля председатель КНР Си Цзиньпин совершил уже третий с начала его правления визит в Душанбе, отмечая растущие связи с Таджикистаном.

Спутниковые изображения, которые приводит Telegraph, показывают, что китайские строители практически завершают возведение базы, в частности, уже завершены подъездные пути. При этом Китай не строит военный объект с нуля, а лишь трансформирует бывший советский наблюдательный пост в горах, отмечает газета.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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