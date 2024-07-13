ПОЛИТИКА
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Семья из Газы укрывается от израильских бомб в заброшенном магазине
В городе Газа семья палестинцев нашла убежище в заброшенном магазине, где отсутствуют минимальные удобства. Из-за атак Израиля, которые продолжаются уже 9 месяцев, в Газу практически не поступает гуманитарная помощь. #газа #палестина #бомбардировка #убежище #израиль #гуманитарнаяпомощь #война #семья #магазин #помощь #кризис #жизнь #правачеловека #жилищныеусловия #спасение #trtrussian
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13 июля 2024 г.
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