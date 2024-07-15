ПОЛИТИКА
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Армия Израиля оставила после себя сожженные дома и больницы
Израильские войска, часть которых отошли от юго-западного района Газы Тель-эль-Хава, оставили после себя сотни разрушенных и сожженных жилых домов и больниц. Под обломками зданий обнаружены обгоревшие тела палестинцев. Сейчас отряды гражданской обороны там, где возможно, извлекают их из-под обломков. Израиль продолжает бомбить город Газа, в том числе штаб-квартиру агентства ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР). #палестина #газа #израиль #авиаудар #пожар #бапор #trtнарусском
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15 июля 2024 г.
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