Армия Израиля оставила после себя сожженные дома и больницы

Израильские войска, часть которых отошли от юго-западного района Газы Тель-эль-Хава, оставили после себя сотни разрушенных и сожженных жилых домов и больниц. Под обломками зданий обнаружены обгоревшие тела палестинцев. Сейчас отряды гражданской обороны там, где возможно, извлекают их из-под обломков. Израиль продолжает бомбить город Газа, в том числе штаб-квартиру агентства ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР). #палестина #газа #израиль #авиаудар #пожар #бапор #trtнарусском