Вице-спикер Госдумы РФ, депутат от партии «Новые люди» Владислав Даванков предложил обязательную депортацию мигрантов, отбывших свой срок в России по решению суда. Законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму.

«Предлагается в обязательном порядке депортировать иностранных граждан за совершение на территории Российской Федерации преступления после отбытия уголовного наказания», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Законопроект предусматривает поправки в статью федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». В настоящее время обязательной депортации мигрантов, отбывших наказание, не предусмотрено. Также не запрещается возвращение в Россию иностранных граждан, ранее нарушивших закон на ее территории.

Ранее стало известно, что Госдума России готова поддержать новый законопроект, предложенный Министерством внутренних дел, который предусматривает расширение списка правонарушений, за которые мигранты могут быть выдворены из страны.

В заявлении председателя Госдумы Вячеслава Володина в телеграм-канале говорится, что нововведение затронет еще 20 статей Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Среди них правонарушения, касающиеся общественного порядка и безопасности, а также «экстремистских» проявлений.

К числу таких правонарушений относятся неповиновение законным распоряжениям сотрудников полиции и других силовых ведомств, предоставление ложных сведений при миграционном учете, мелкое хулиганство, пропаганда или публичное демонстрирование «нацистской атрибутики или символики экстремистских организаций».

Кроме того, в список включены нарушения, связанные со стрельбой из оружия в нарушение установленных правил, а также распространение информации, «призывающей к террористической или экстремистской деятельности, через аудиовизуальные сервисы». Для ряда правонарушений будет введено оперативное выдворение без решения суда, если нахождение нарушителя в стране будет признано «нежелательным».