ПОЛИТИКА
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Израиль разбомбил «безопасную зону» Газы: убит 71, ранены 300 палестинцев
По меньшей мере 71 палестинец убит и не менее 300 получили ранения в результате израильских ударов по району Аль-Маваси, обозначенному как «безопасная зона» на юге Газы. Там укрываются тысячи перемещенных палестинцев, атаки на которых предпринимались Израилем неоднократно. С октября 2023 года Израиль убил более 38 тыс. палестинцев. #газа #палестина #безопаснаязона #израиль #геноцид #атакаизраиля #trtнарусском
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15 июля 2024 г.
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