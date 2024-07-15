Израиль разбомбил «безопасную зону» Газы: убит 71, ранены 300 палестинцев

По меньшей мере 71 палестинец убит и не менее 300 получили ранения в результате израильских ударов по району Аль-Маваси, обозначенному как «безопасная зона» на юге Газы. Там укрываются тысячи перемещенных палестинцев, атаки на которых предпринимались Израилем неоднократно. С октября 2023 года Израиль убил более 38 тыс. палестинцев. #газа #палестина #безопаснаязона #израиль #геноцид #атакаизраиля #trtнарусском