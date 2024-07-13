Южная Корея заявила о готовности начать промышленное производство лазерного оружия. В ходе испытаний первые образцы продемонстрировали «высокую эффективность» при уничтожении небольших воздушных целей. Об этом сообщило Управление программы оборонных закупок Южной Кореи (DAPA).

Система Block-I «может с высокой точностью поражать небольшие беспилотные летательные аппараты и мультикоптеры с близкого расстояния», говорится в пресс-релизе DAPA.

Стоимость одного выстрела, по нынешним расчетам, составит около полутора долларов, что значительно дешевле по сравнению с 40 000 долларов за ракету «Тамир», используемую израильской системой ПВО «Железный купол», и ракетой «Стингер» класса «земля-воздух», стоимость которой составляет 480 000 долларов за единицу.

На сегодняшний день США, Израиль, Германия и Япония также занимаются разработкой лазерного оружия. Южная Корея стала первой страной, объявившей о готовности широко производить и применять такое оружие.

Бывший британский министр обороны Грант Шаппс объявил о планах Великобритании принять на вооружение лазерное оружие DragonFire к 2027 году. Великобритания также рассматривает возможность предоставления этой системы Украине, даже если к тому времени разработка оружия не будет полностью завершена.

Шаппс отметил, что, хотя лазерное оружие DragonFire еще не готово к использованию в боевых условиях, оно обладает потенциалом для применения в рамках защиты Украины от российской агрессии.

Лазерный луч, генерируемый системой, невидим и бесшумен, так как его длина волны, составляющая около одного микрона, находится в инфракрасном диапазоне. Это позволяет лучу перемещаться со скоростью света и мгновенно воздействовать на цели, превращая металлические поверхности в плазму с температурой около 3000 °C, что способствует быстрому прожиганию металлических поверхностей, фюзеляжа и вооружения.