Министерство иностранных дел Турции выступило с резким осуждением действий Израиля в секторе Газа. В заявлении говорится, что атака на палестинцев в Аль-Маваси, обозначенной как «безопасная зона» в городе Хан-Юнус, является очередным «шагом в усилиях правительства Нетаньяху по полному уничтожению палестинцев».

МИД Турции подчеркивает: «То, что Израиль снова предпочел кровопролитие, в то время как ожидалось, что он ответит на положительный ответ ХАМАС о прекращении огня, также является доказательством того, что правительство Нетаньяху пытается помешать переговорам о постоянном прекращении огня».

Турецкое внешнеполитическое ведомство призывает международное сообщество к решительным действиям: «Странам, поддерживающим Израиль, необходимо наконец сказать «стоп» этому варварству».