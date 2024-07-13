ТУРЦИЯ
1 МИН ЧТЕНИЯ
«Нетаньяху уничтожает палестинцев»
МИД Турции выступил с жестким заявлением в связи с израильским ударом по «безопасной зоне» в секторе Газа, призвав союзников Израиля остановить «варварство»
«Нетаньяху уничтожает палестинцев»
Фото: АА / Others
13 июля 2024 г.

Министерство иностранных дел Турции выступило с резким осуждением действий Израиля в секторе Газа. В заявлении говорится, что атака на палестинцев в Аль-Маваси, обозначенной как «безопасная зона» в городе Хан-Юнус, является очередным «шагом в усилиях правительства Нетаньяху по полному уничтожению палестинцев».

МИД Турции подчеркивает: «То, что Израиль снова предпочел кровопролитие, в то время как ожидалось, что он ответит на положительный ответ ХАМАС о прекращении огня, также является доказательством того, что правительство Нетаньяху пытается помешать переговорам о постоянном прекращении огня».

Турецкое внешнеполитическое ведомство призывает международное сообщество к решительным действиям: «Странам, поддерживающим Израиль, необходимо наконец сказать «стоп» этому варварству».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us