ХАМАС заявил, что утверждения израильских СМИ о том, что целью атаки был Мохаммед Дейф, главнокомандующий бригадами «Аль-Кассам», и один из ведущих палестинских командиров в районе Аль-Маваси к западу от Хан-Юнуса, являются «необоснованными».

В заявлении также отмечается, что данные утверждения израильских СМИ «призваны скрыть масштабы ужасной резни, совершенной оккупационными силами».

По данным Министерства здравоохранения Газы, в результате атаки утром в субботу погибли более 71 палестинца, 289 получили ранения.

После атаки ежедневное издание Israel Hayom заявило, что основной целью авиаудара было устранение Мохаммеда Дейфа.

«Есть предположение, что Дейф был ранен в результате атаки, но военные ждут результатов», — добавило издание. Израильское Армейское радио также заявило, что целью атаки была «важная фигура» в ХАМАС.

Обширные территории Газы лежат в руинах. На фоне безжалостной блокады эксклава население не имеет доступа к продовольствию, чистой воде и медикаментам.

Израиль обвиняется в геноциде в Международном суде ООН, чье последнее постановление потребовало немедленно прекратить военную операцию в южном городе Рафах, где более 1 млн палестинцев искали убежища от войны до вторжения еврейского государства 6 мая.