Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что Газа продолжает страдать от последствий войны. Он подчеркнул, что Турция делает все возможное для прекращения кровопролития. Президент назвал события в Газе, начавшиеся 7 октября, не войной и не самозащитой, а геноцидом.

«Мы надеемся на скорейшее объявление перемирия, чтобы народ Газы мог хоть немного вздохнуть свободно», — заявил президент Эрдоган. Он также подчеркнул, что пока Израиль будет стремиться к обеспечению своей безопасности путем захвата новых территорий, ни одна страна в регионе, включая Турцию, не сможет чувствовать себя в полной безопасности.

Кроме того, турецкий лидер отметил необходимость усиления давления на израильское правительство, что было четко донесено до партнеров по НАТО на недавнем саммите.

Эрдоган заявил, что в пределах границ Турции террористическая организация PKK больше не способна проводить акции. В Ираке и Сирии, по его словам, террористы оказались в тупике. Президент также сообщил о завершении операции «Коготь» в Северном Ираке.

«После 15 июля мы предприняли решительные шаги, очистив государственные учреждения от членов FETÖ», — добавил Эрдоган, подчеркивая значимость мер, принятых после попытки переворота.