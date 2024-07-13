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Президент Эрдоган: «Действия Израиля – не самозащита, а геноцид»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на выпускной церемонии Военной академии Турции, сделав несколько значимых заявлений, касающихся как международных, так и внутренних вопросов
Президент Эрдоган: «Действия Израиля – не самозащита, а геноцид»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на выпускной церемонии Военной академии Турции / Others
13 июля 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что Газа продолжает страдать от последствий войны. Он подчеркнул, что Турция делает все возможное для прекращения кровопролития. Президент назвал события в Газе, начавшиеся 7 октября, не войной и не самозащитой, а геноцидом.

«Мы надеемся на скорейшее объявление перемирия, чтобы народ Газы мог хоть немного вздохнуть свободно», — заявил президент Эрдоган. Он также подчеркнул, что пока Израиль будет стремиться к обеспечению своей безопасности путем захвата новых территорий, ни одна страна в регионе, включая Турцию, не сможет чувствовать себя в полной безопасности.

Кроме того, турецкий лидер отметил необходимость усиления давления на израильское правительство, что было четко донесено до партнеров по НАТО на недавнем саммите.

Эрдоган заявил, что в пределах границ Турции террористическая организация PKK больше не способна проводить акции. В Ираке и Сирии, по его словам, террористы оказались в тупике. Президент также сообщил о завершении операции «Коготь» в Северном Ираке.

«После 15 июля мы предприняли решительные шаги, очистив государственные учреждения от членов FETÖ», — добавил Эрдоган, подчеркивая значимость мер, принятых после попытки переворота.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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