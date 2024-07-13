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Покушения на Путина и его защита
В Кремле отреагировали на слова главы ГУР Украины Кирилла Буданова о попытках покушения на президента России Владимира Путина
Покушения на Путина и его защита
Главы ГУР Украины Кирилл Буданов / Фото: Reuters
13 июля 2024 г.

В Кремле прокомментировали слова главы ГУР Украины о попытках покушения на Владимира Путина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «все угрозы» от Киева «очевидны».

«Безопасность первого лица обеспечивается на должном уровне», — заявил Песков.

Ранее Кирилл Буданов сообщил, что на Путина предпринимались попытки покушений, но все они оказались неудачными. Однако, о каких именно случаях идет речь, глава ГУР не уточнил.

«Они [попытки] были, но, как видите, тоже пока неудачные», - сказал глава ГУР Украины.

В ГУР ранее заявляли, что одно из неудачных покушений на российского лидера было совершено «представителями Кавказа» в самом начале полномасштабного вторжения России в Украину. По данным украинской разведки, впоследствии произошло еще несколько попыток, также потерпевших неудачу.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что пережил около десятка попыток покушения. Британское издание «The Times» сообщало, что с начала российско-украинской войны Зеленский пережил как минимум три попытки покушения.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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