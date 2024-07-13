Китай сообщил в пятницу о проведении совместных военных учений с Россией вблизи южного побережья. Это объявление последовало после саммита НАТО в Вашингтоне и предупреждения Японии «о растущей угрозе из-за тесных связей Пекина и Москвы».

Министерство обороны Китая сообщило, что учения под названием «Морское взаимодействие – 2024» начались в начале июля и продлятся до середины месяца.

Маневры проходят в водах и воздушном пространстве района Чжаньцзян в провинции Гуандун на юге Китая. Цель учений – «продемонстрировать решимость и способности сторон в совместном противодействии морским угрозам и поддержании глобальной и региональной стабильности».

Министерство обороны подчеркнуло, что эти учения способствуют углублению стратегического партнерства между Россией и Китаем и проводятся в рамках ежегодного плана взаимодействия вооруженных сил двух стран.

Объявление о проведении учений прозвучало на той же неделе, когда лидеры стран НАТО собрались в Вашингтоне для обсуждения поддержки Украины в условиях российского вторжения.

В декларации, обнародованной в среду, лидеры НАТО заявили, что Китай стал «решающим пособником» российского вторжения в Украину, что вызвало предупреждение Пекина НАТО о «провоцировании конфронтации».

Китай настаивает, что не является стороной конфликта в Украине, однако западные лидеры обвиняют его в экономической поддержке Москвы, включая торговлю товарами двойного назначения.

На этой неделе китайские военные также проводят учения с Беларусью, союзником России, у восточной границы НАТО. Япония выразила обеспокоенность по поводу совместных действий Китая и России вблизи своей территории, назвав их «серьезной угрозой национальной безопасности».