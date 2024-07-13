На пресс-конференции на саммите НАТО в четверг президент США Джо Байден заявил, что останется в предвыборной гонке, если только его команда не скажет ему: «Ты не сможешь победить».

«Они этого не говорят. Ни один опрос этого не утверждает», — настаивает Байден.

Эта позиция отличается от его прежнего заявления о том, что только «Господь может убедить его уступить место более молодому кандидату».

В четверг он признал: «Есть и другие люди, которые тоже могут победить Трампа. Но начать с нуля — это очень сложно».

Ранее крупные доноры сообщили комитету политических действий Future Forward, поддерживающему Джо Байдена, о приостановке взносов на сумму около 90 млн долларов, если действующий президент останется в предвыборной гонке, пишет The New York Times со ссылкой на два источника.

По словам собеседников NYT, замороженные взносы включают в себя «многочисленные восьмизначные обязательства». Имена доноров, решивших отозвать обещанные чеки, не называются. В самом Future Forward отказались от комментариев. Консультант комитета сказал, что ожидает возвращения доноров, как только «текущая неопределенность» будет решена.

Еще один источник, близкий к Future Forward, сообщил, что комитет уклоняется от принятия важных стратегических решений до тех пор, пока не станет ясно, кто будет возглавлять предвыборную гонку.

Future Forward, как отмечает NYT, была назначена предвыборным штабом Байдена ведущим комитетом поддержки на ранних этапах президентской кампании и уже объявила о резервировании 250 млн долларов на телевизионную и цифровую рекламу. Ее запуск запланирован на август — после съезда Демократической партии, где финально утверждается кандидат в президенты.

Вечером 27 июня между Байденом и Дональдом Трампом прошли первые дебаты, которые многие назвали провальными для действующего президента. После этого в Демократической партии начали обсуждать возможную замену Байдена другим кандидатом; к этому же стали призывать и некоторые публичные сторонники, включая актера Джорджа Клуни.