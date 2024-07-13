Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на церемонии фотоконкурса имени шехида Мустафы Джамбаза на острове Демократии и Свободы. В своей речи он затронул несколько важных тем, включая попытку государственного переворота 15 июля 2016 года и текущую ситуацию в Газе.

Президент Эрдоган высоко оценил вклад Мустафы Джамбаза в турецкую фотожурналистику, отметив, что с 2000-х годов он сделал более 10 000 фотографий по всей Турции. Президент подчеркнул: «В основе нашего понимания искусства лежит идея видеть и показывать прекрасное. Покойный Мустафа Джамбаз был именно таким мастером своего дела»

Президент Эрдоган вспомнил попытку переворота 15 июля. «40-летний заговор и подготовка пошли прахом за несколько часов. Их расчеты были сорваны той ночью на мосту Босфор, в аэропорту Ешилькёй, на площади Кызылай, в Великом национальном собрании Турции, в Президентском комплексе», — вспомнил он.

Президент подтвердил намерение сохранять память о событиях 15 Июля и анонсировал мероприятия в честь 252 мучеников, которые пройдут в 81 провинции страны.

Эрдоган также затронул ситуацию в Газе, критикуя международное сообщество за бездействие: «Те, кто вел 24-часовые прямые трансляции событий в Гези, исчезли, когда речь зашла о Газе. Они не увидели геноцида. Они не услышали криков угнетенных», — посетовал глава государства. Президент призвал мусульманский мир к самокритике и более активным действиям в отношении ситуации в Газе, подчеркнув необходимость задавать сложные вопросы о роли исламского мира в текущих событиях.

«Институты исламского мира также не смогли пройти испытание в Газе. Критикуя западный мир за бойню в Газе, мы, как мусульмане, должны также задавать себе вопросы, – подчеркнул турецкий лидер. – Имея население более 2 млрд человек и экономическую мощь, исчисляемую триллионами долларов, исламский мир должен задуматься о своей неспособности повлиять на Израиль».

По его словам, Израиль не прекратит убивать и проливать кровь. «Западные державы продолжат поддерживать Израиль под влиянием стыда за Холокост. Совбез ООН не предпримет никаких шагов против Израиля. Что будет делать исламский мир перед лицом такой картины? У нас нет другого выхода, кроме как чаще задавать себе эти вопросы», — заявил президент Эрдоган.