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Россия бьет по Харьковской области
В результате российского обстрела поселка Буды в Харьковской области погибло два человека, 22 получили ранения, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов
Россия бьет по Харьковской области
Фото: Главное управление ДСНС Харькова / Others
13 июля 2024 г.

ВС России нанесли удары по поселку Буды Харьковской области Украины, в результате чего погибли два человека, еще 22 пострадали. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Количество пострадавших возросло после повторного обстрела локации. Также повреждена машина скорой, которая прибыла на вызов. Информация обновляется», - отметил Синегубов.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что среди погибших в результате массированного удара был начальник Харьковского районного управления ГУ ГСЧС Артем Костыря.

Ранее эксперты BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке и австрийский политолог Густав Карл Грессель пришли к выводу, что новые системы противовоздушной обороны Patriot и SAMP/T не в состоянии защитить Харьков, Сумы, Николаев и Чернигов. По их данным, два комплекса ПВО Patriot сейчас защищают небо над Киевом, по одному — Львов и Одессу.

«На днях страны НАТО пообещали поставить Украине три новых Patriot, а также франко-итальянские ЗРК FSAF SAMP/T. По мнению экспертов, их могут отправить на защиту Днепра, Кривого Рога, Винницы и будущей базы F-16 на западе Украины. При этом их не смогут использовать в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Харьковской, Черниговской и Сумской областях, то есть слишком близко к линии фронта», — говорится в сообщении издания.

По мнению экспертов, в этих регионах развита российская разведка дронами, и велика вероятность обнаружения и уничтожения западных комплексов ПВО.

«Решить эту проблему могут лишь F-16 или удары вглубь территории РФ, которых пока нет», — констатировали в BILD.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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