Бывший первый министр Шотландии Хумза Юсаф выступил с резкой критикой в адрес политики Великобритании в отношении поставок оружия Израилю, назвав ее «лицемерной».

«Если вы справедливо осуждаете Россию за бомбардировки больниц и убийство детей, но при этом продаете оружие Израилю, который разрушил больницы в Газе и убил более 14 тыс. детей, то это лицемерие», – рассказал Юсаф в видео, опубликованном на его странице в социальных сетях.

Юсаф косвенно раскритиковал премьер-министра Великобритании Кира Стармера, который ранее осудил Россию за удар по главной детской больнице Киева, унесший жизни как минимум 22 человек в понедельник. По мнению Юсафа, подобные заявления теряют свою силу на фоне продолжающихся поставок оружия Израилю.

Несмотря на обвинения в геноциде, Великобритания продолжает поставки вооружения Израилю. С 7 октября 2023 года по май 2024 года британское правительство выдало 108 лицензий на экспорт вооружения компаниям, поставляющим оружие Израилю.

Согласно данным кампании Campaign Against Arms Trade (CAAT), базирующейся в Великобритании и выступающей за прекращение международной торговли оружием, объем торговли военной техникой и оружием из Великобритании в Израиль за последние 10 лет достиг 495 млн фунтов стерлингов.