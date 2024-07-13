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Беларусь отводит войска
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что приказывает отвести белорусские войска от украинской границы, поскольку «напряженность в регионе была устранена»
Беларусь отводит войска
Президент Беларуси Александр Лукашенко / Фото: Reuters
13 июля 2024 г.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в субботу прибыл на совещание в район, расположенный недалеко от украинской границы, и объявил о приказе отвести белорусские войска, поскольку «напряженность устранена». Об этом сообщило белорусское государственное агентство BELTA.

По словам Лукашенко, напряженность на границе с Украиной была устранена после значительной эскалации ситуации некоторое время назад, на что белорусская сторона была вынуждена реагировать.

«После нашей определенной работы украинцы свои вооруженные силы и дополнительные войска, которые они перебросили к нашей границе, от границы отвели и вообще вывели из зоны белорусско-украинской границы», – заявил Лукашенко.

«Сейчас у нас осложнений никаких нет с украинцами, и я надеюсь, что и не будет», – добавил он.

20 июня Госпогранкомитет Беларуси заявил об увеличении численности украинских военных на границе, на что украинские пограничники ответили, что «силы обороны защищают суверенную территорию от агрессора и не проводят никаких провокаций».

6 июля стало известно, что китайские военные прибыли в Беларусь для участия в совместных «антитеррористических учениях». 12 июля в Беларусь прибыла китайская военная делегация Объединенных сил материально-технического обеспечения армии Китая, и стороны обсудили сотрудничество в области тылового обеспечения войск.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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