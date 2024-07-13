Президент Беларуси Александр Лукашенко в субботу прибыл на совещание в район, расположенный недалеко от украинской границы, и объявил о приказе отвести белорусские войска, поскольку «напряженность устранена». Об этом сообщило белорусское государственное агентство BELTA.

По словам Лукашенко, напряженность на границе с Украиной была устранена после значительной эскалации ситуации некоторое время назад, на что белорусская сторона была вынуждена реагировать.

«После нашей определенной работы украинцы свои вооруженные силы и дополнительные войска, которые они перебросили к нашей границе, от границы отвели и вообще вывели из зоны белорусско-украинской границы», – заявил Лукашенко.

«Сейчас у нас осложнений никаких нет с украинцами, и я надеюсь, что и не будет», – добавил он.

20 июня Госпогранкомитет Беларуси заявил об увеличении численности украинских военных на границе, на что украинские пограничники ответили, что «силы обороны защищают суверенную территорию от агрессора и не проводят никаких провокаций».

6 июля стало известно, что китайские военные прибыли в Беларусь для участия в совместных «антитеррористических учениях». 12 июля в Беларусь прибыла китайская военная делегация Объединенных сил материально-технического обеспечения армии Китая, и стороны обсудили сотрудничество в области тылового обеспечения войск.