Число погибших в результате атаки Израиля на регион Аль-Маваси на западе Хан-Юнуса достигло 90 человек, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения в Газе.

В заявлении ведомства уточняется, что половина из погибших – это дети и женщины.

Кроме того, известно о 300 раненых. Состояние некоторых из оценивается как тяжелое.

Ранее ХАМАС заявил, что утверждения израильских СМИ о том, что целью атаки был Мохаммед Дейф, главнокомандующий бригадами «Аль-Кассам», и один из ведущих палестинских командиров в районе Аль-Маваси к западу от Хан-Юнуса, являются «необоснованными».

В заявлении также отмечается, что данные утверждения израильских СМИ «призваны скрыть масштабы ужасной резни, совершенной оккупационными силами».

Обширные территории Газы лежат в руинах. На фоне безжалостной блокады эксклава население не имеет доступа к продовольствию, чистой воде и медикаментам.

Израиль обвиняется в геноциде в Международном суде ООН, чье последнее постановление потребовало немедленно прекратить военную операцию в южном городе Рафах, где более 1 млн палестинцев искали убежища от войны до вторжения еврейского государства 6 мая.