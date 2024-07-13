Пресс-секретарь Трампа сообщил, что экс-президент уже проходит обследование в местной больнице.

Он добавил, что Трамп «чувствует себя хорошо».

В Белом доме заявили, что президент Джо Байден уже проинформирован о произошедшем.

*** 01:49

Дональд Трамп, по-видимому, был ранен в ухо, после того как на митинге экс-президента в Пенсильвании раздались выстрелы.

Момент стрельбы попал на видеозапись и уже широко распространился в СМИ. Во время речи Трампа раздалось несколько громких выстрелов — он схватился за лицо, и кровь потекла по его щеке.

Экс-президент погрозил толпе кулаком, чтобы показать своим сторонникам, что он в порядке, а агенты службы безопасности окружили его и начали выводить с трибуны.

Сообщается, что полиция все еще ищет нападавшего.