Пресс-секретарь Трампа сообщил, что экс-президент уже проходит обследование в местной больнице.
Он добавил, что Трамп «чувствует себя хорошо».
В Белом доме заявили, что президент Джо Байден уже проинформирован о произошедшем.
*** 01:49
Дональд Трамп, по-видимому, был ранен в ухо, после того как на митинге экс-президента в Пенсильвании раздались выстрелы.
Момент стрельбы попал на видеозапись и уже широко распространился в СМИ. Во время речи Трампа раздалось несколько громких выстрелов — он схватился за лицо, и кровь потекла по его щеке.
Экс-президент погрозил толпе кулаком, чтобы показать своим сторонникам, что он в порядке, а агенты службы безопасности окружили его и начали выводить с трибуны.
Сообщается, что полиция все еще ищет нападавшего.