ПОЛИТИКА
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На Дональда Трампа совершено покушение (обновлено)
Кандидат в президенты США Дональд Трамп был ранен во время выступления на митинге в результате стрельбы
На Дональда Трампа совершено покушение (обновлено)
Фото: скриншот / Others
13 июля 2024 г.

Пресс-секретарь Трампа сообщил, что экс-президент уже проходит обследование в местной больнице.

Он добавил, что Трамп «чувствует себя хорошо».

В Белом доме заявили, что президент Джо Байден уже проинформирован о произошедшем.

*** 01:49

Дональд Трамп, по-видимому, был ранен в ухо, после того как на митинге экс-президента в Пенсильвании раздались выстрелы.

Момент стрельбы попал на видеозапись и уже широко распространился в СМИ. Во время речи Трампа раздалось несколько громких выстрелов — он схватился за лицо, и кровь потекла по его щеке.

Экс-президент погрозил толпе кулаком, чтобы показать своим сторонникам, что он в порядке, а агенты службы безопасности окружили его и начали выводить с трибуны.

Сообщается, что полиция все еще ищет нападавшего.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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