ПОЛИТИКА
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Кто стрелял в Трампа?
ФБР идентифицировало 20-летнего Томаса Мэтью Крукса как стрелка, пытавшегося убить экс-президента на митинге в Пенсильвании
Кто стрелял в Трампа?
Фото: AP / Others
14 июля 2024 г.

ФБР раскрыло личность стрелка, совершившего попытку покушения на бывшего президента США Дональда Трампа во время митинга в Пенсильвании в субботу. Им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Бетел-Парка, штат Пенсильвания. Представители ФБР отметили, что «продолжается активное расследование».

Согласно имеющейся информации, Крукс не имел криминального прошлого. Мотивы его действий пока не установлены. Интересно, что будучи зарегистрированным как республиканец, в январе 2021 года он пожертвовал 15 долларов либеральной организации Progressive Turnout Project через демократическую платформу ActBlue.

Журналисты CNN связались с отцом Крукса, но он сказал, что пока пытается понять, «что к черту произошло» и ждет комментариев от спецслужб, прежде чем сможет дать комментарий о своем сыне.

Инцидент со стрельбой произошел, когда Крукс открыл огонь с крыши здания за пределами площадки, где выступал Трамп. Секретная служба сообщила, что стрелок был убит на месте. Рядом с телом обнаружили полуавтоматическую винтовку типа AR-15.

Крукс окончил среднюю школу Бетел-Парк в 2022 году, где получил награду от Национальной инициативы по математике и науке. На записи выпускной церемонии можно увидеть, как он получает диплом.

Правоохранительные органы оцепили район проживания семьи Крукса в Бетел-Парке, расположенном примерно в часе езды от места проведения митинга.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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