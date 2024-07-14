Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением в социальной сети X (ранее известной как Twitter) по поводу недавнего покушения на бывшего президента США Дональда Трампа. Турецкий лидер решительно осудил попытку покушения и выразил поддержку Трампу и его близким.

«Я решительно осуждаю попытку покушения на 45-го президента США и кандидата в президенты, уважаемого Дональда Трампа», — заявил президент Турции.

Эрдоган подчеркнул важность тщательного расследования инцидента для сохранения стабильности как в США, так и на глобальном уровне.

«Я верю, что расследование нападения будет проведено самым тщательным образом, чтобы не бросить тень на выборы в США и глобальную стабильность, и что исполнители и подстрекатели в кратчайшие сроки предстанут перед судом», — написал Эрдоган.

Президент Турции также выразил солидарность с американским народом. «Турция будет стоять рядом с дружественным и союзническим народом США», — говорится в сообщении главы государства.

Напомним, бывший президент США Дональд Трамп был ранен во время предвыборного митинга в Батлере, штат Пенсильвания. В результате стрельбы один человек погиб, а еще один находится в тяжелом состоянии. Стрелок был ликвидирован сотрудниками Секретной службы. ФБР идентифицировало его как Томаса Мэттью Крукса.