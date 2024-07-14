Министерство иностранных дел Турции выступило с официальным заявлением по поводу недавнего покушения на бывшего президента США Дональда Трампа во время предвыборного мероприятия в Пенсильвании.

«Мы самым решительным образом осуждаем нападение на бывшего президента США и одного из кандидатов в предстоящих выборах Дональда Трампа», — гласит заявление.

МИД Турции подчеркнул серьезность инцидента, назвав его посягательством на демократические принципы.

«Эта попытка покушения также является нападением на волю народа. Недопустимо вмешательство в демократическую политику путем насилия, переворотов и других незаконных методов», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Министерство выразило надежду на мирное проведение предстоящих выборов в США.

Напомним, Дональд Трамп получил ранение в правое ухо во время покушения на предвыборном выступлении в Пенсильвании. После выписки из больницы он прибыл в свой частный гольф-клуб в Нью-Джерси. Несмотря на инцидент, Трамп планирует присутствовать на съезде республиканцев в Висконсине в понедельник, где ожидается его официальное выдвижение кандидатом в президенты США.