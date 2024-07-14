В Кремле считают, что покушение на Трампа — не заказ, но результат политики действующей администрации США. По словам Дмитрия Пескова, ситуация отражает стиль «силовых решений», применяемых действующей американской властью.

«Мы совсем не думаем и не считаем, что попытка устранения кандидата в президенты Трампа была организована действующей властью. Но атмосфера, которая была ею создана, этой администрацией была создана в ходе политической борьбы, атмосфера вокруг кандидата Трампа — она, именно она и спровоцировала то, с чем сегодня столкнулась Америка», — заявил пресс-секретарь президента РФ.

Песков добавил, что Россия традиционно осуждает всяческие «проявления насилия в ходе политической борьбы».

По его словам, президент РФ Владимир Путин пока не планирует созваниваться с Дональдом Трампом в связи с произошедшим.

Напомним, что покушение на экс-президента и кандидата на высший государственный пост США Дональда Трампа произошло в момент его выступления на митинге сторонников в штате Пенсильвания.

Нападавший выстрелил 8 раз, одна из пуль ранила экс-президента в правое ухо. Его предвыборный штаб спустя примерно час после нападения выпустил официальное заявление, что политик в порядке.

Известно об одной жертве и двух пострадавших в результате стрельбы. Убит (предположительно, американскими спецслужбами) также и сам стрелок — 20-летний Томас Мэттью Крукс. Известно, что он был зарегистрирован как сторонник республиканцев, однако за ним числится и пожертвование в пользу Демократической партии.