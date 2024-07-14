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Германия готовит переброску 800 тыс. солдат к границам РФ
Германия прорабатывает план переброски крупного воинского контингента на восточный фланг НАТО
Германия готовит переброску 800 тыс. солдат к границам РФ
Фото: пресс-служба бундесвера / Others
14 июля 2024 г.

Германия вместе с другими союзниками по НАТО планирует перебросить войска в Восточную Европу в рамках Оперативного плана Германии (OPLAN DEU) в случае нападения России на одну из стран альянса.

Об этом пишет немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на секретный документ бундесвера.

Отмечается, что в случае нападения России на восточный фланг НАТО через территорию Германии в течение 3-6 месяцев необходимо будет перебросить до 800 тыс. военнослужащих и более 200 тыс. единиц техники.

Предварительно, основной дорогой для военных колонн с запада на восток является шоссе А2, которое проходит от города Оберхаузен в земле Северный Рейн-Вестфалия до Берлина.

По данным Der Spiegel, в настоящее время изучается безопасность этого маршрута, его узкие места и альтернативные варианты.

Сообщается также, что бундесвер, власти земель и федеральное правительство продолжают работать над планом передислокации войск.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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