ПОЛИТИКА
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ХАМАС предложил «беспартийное» управление во всей Палестине
Представитель движения ХАМАС заявил о предложенном посредникам в переговорах с Израилем формате управления послевоенной Газой и Западным берегом, который предварит всеобщие палестинские выборы
ХАМАС предложил «беспартийное» управление во всей Палестине
Фото: Reuters / Others
14 июля 2024 г.

ХАМАС предлагает, чтобы независимое и беспартийное палестинское правительство управляло сектором Газа и оккупированным Западным берегом после достигнутого в результате переговоров прекращения огня.

В заявлении, сделанном в пятницу по поводу переговоров о прекращении огня, член политбюро ХАМАС Хоссам Бадран сообщил: «Мы предложили, чтобы после войны Газой и Западным берегом управляло беспартийное правительство».

Он подчеркнул, что «управление Газой после войны - это внутреннее дело палестинцев без какого-либо внешнего вмешательства, и мы не будем обсуждать послевоенное устройство в Газе с какими-либо внешними сторонами».

По данным информационного агентства AFP, неназванный чиновник ХАМАС сообщил, что такое правительство будет «управлять делами Газы и Западного берега на начальном этапе после войны, прокладывая путь ко всеобщим выборам».

Чиновник подтвердил, что это предложение уже было сделано посредникам (в числе которых — Катар, Египет и США) в ходе текущих переговоров.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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