В Краснодарском крае на черноморском побережье РФ разгорелся крупный лесной пожар.

Огонь перекинулся на территорию базы отдыха в районе населенного пункта Абрау-Дюрсо.

Эвакуированы 500 человек, включая 40 детей. Об этом сообщил глава Новороссийска, в агломерацию которого входит Абрау-Дюрсо.

Сообщается, что пламя уже охватило площадь порядка 20 гектаров.

«В тушении задействованы 64 человека и 16 единиц техники. Дополнительно вызван пожарный вертолет из Геленджика и Сочи, пожарные расчеты из Анапы», - добавил чиновник.