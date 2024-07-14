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Лесной пожар на юге России
На черноморском побережье РФ близ Новороссийска разгорелся лесной пожар, из близлежащего поселка эвакуированы сотни людей
Лесной пожар на юге России
Фото: скриншот видео / Others
14 июля 2024 г.

В Краснодарском крае на черноморском побережье РФ разгорелся крупный лесной пожар.

Огонь перекинулся на территорию базы отдыха в районе населенного пункта Абрау-Дюрсо.

Эвакуированы 500 человек, включая 40 детей. Об этом сообщил глава Новороссийска, в агломерацию которого входит Абрау-Дюрсо.

Сообщается, что пламя уже охватило площадь порядка 20 гектаров.

«В тушении задействованы 64 человека и 16 единиц техники. Дополнительно вызван пожарный вертолет из Геленджика и Сочи, пожарные расчеты из Анапы», - добавил чиновник.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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