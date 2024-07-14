ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Зеленский: тысяча авиаударов за неделю
Владимир Зеленский заявил, что за неделю на Украину обрушилось по меньшей мере 700 авиабомб, а также более 250 ракет и ударных беспилотников
Зеленский: тысяча авиаударов за неделю
Фото: пресс-служба ОП Украины / Others
14 июля 2024 г.

С начала этой недели Россия применила против Украины более 700 управляемых авиабомб, более 170 боевых БПЛА различных типов и около 80 ракет.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своих социальных сетях.

«Масштабу этого зла должен соответствовать и масштаб решений по защите жизни. Каждый партнер может повлиять на ситуацию, может укрепить защиту от террора. Победим зло вместе», - обратился украинский лидер к западным союзникам, сопроводив пост видеокадрами с последствиями авиударов РФ по городам Украины.

В ходе недавнего визита в США на юбилейный саммит НАТО Зеленский объявил, что Украина получит дополнительные системы ПВО Patriot и десятки других систем противовоздушной обороны.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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