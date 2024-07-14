В машине стрелка, пытавшегося убить экс-президента США Дональда Трампа во время его субботнего митинга в Пенсильвании, были обнаружены взрывные устройства.

Автомобиль, за рулем которого находился 20-летний Томас Мэтью Крукс, был обнаружен недалеко от места проведения митинга Трампа. Об этом The Wall Street Journal сообщили источники, близкие к расследованию покушения.

Полиция получила несколько сообщений о подозрительных пакетах в районе, где находился стрелок. Туда были направлены саперы, сообщили собеседники издания.

Службы госбезопасности работали над тем, чтобы убедиться, что место происшествия безопасно, до самой ночи, прежде чем обыскать дом семьи Крукса, добавили источники.

Мелания Трамп — супруга пережившего покушение кандидата в президенты США — выступила с заявлением, назвав стрелявшего «монстром» и призвав страну к «воссоединению».

Мелания заявила, что стрелявший был «монстром, который признал моего мужа бесчеловечной политической машиной, пытавшейся заглушить страсть Дональда - его смех, изобретательность, любовь к музыке и вдохновение».

«Когда я увидела, как эта жестокая пуля поразила моего мужа, Дональда, я поняла, что моя жизнь и жизнь Бэррона находятся на грани разрушительных перемен», - продолжила она. — Я благодарна храбрым агентам Секретной службы и сотрудникам правоохранительных органов, которые рисковали своими жизнями, чтобы защитить моего мужа».

Крукс был убит снайпером сразу после того, как сделал несколько выстрелов с крыши дома, соседствующего с площадкой мероприятия сторонников Трампа.

На месте преступления была найдена винтовка типа AR. По данным издания, оружие было куплено отцом стрелка и приобретено в соответствии с законом.