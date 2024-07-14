ПОЛИТИКА
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В ХАМАС отрицают выход из переговоров
Высокопоставленный представитель ХАМАС опроверг сообщения о выходе движения из переговорного процесса с Израилем
В ХАМАС отрицают выход из переговоров
Фото: социальные сети / Others
14 июля 2024 г.

Лидер ХАМАС Иззат аль-Ришк опроверг появившиеся в воскресенье заявления AFP и других СМИ о том, что движение решило прекратить переговоры.

В своем заявлении на платформе Telegram аль-Ришк назвал эти новости необоснованными.

Он также раскритиковал действия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, назвав их «нацистской» эскалацией, призванной помешать достижению соглашения о прекращении агрессии против палестинцев.

Ранее в воскресенье агентство AFP опубликовало сообщение со ссылкой на представителя ХАМАС, который заявил, что движение выходит из переговоров после последних авиаударов по югу Газы.

«Решение о прекращении переговоров вызвано отсутствием серьезности со стороны оккупационных властей (Израиля), продолжающейся политикой затягивания и обструкции, а также продолжающимися расправами над безоружными мирными жителями», — цитировало AFP слова чиновника ХАМАС.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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