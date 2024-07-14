На Израиль необходимо оказать давление для принятия соглашения о прекращении огня. Об этом в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бин Ферханом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. Он подчеркнул, что отказ Израиля воспринимать позитивные шаги ХАМАС ведет к дальнейшей эскалации конфликта и гуманитарной катастрофе.

«Тот факт, что ХАМАС принял эти условия, к сожалению, воспринимается Израилем как слабость и капитуляция. Сейчас ведутся поиски путей, как это реализовать. Это крайне опасное понимание. Это крайне опасный стратегический расчет», — отметил Фидан.

Министр подчеркнул, что отказ Израиля принять положительный ответ ХАМАС на последние предложения и постоянное выдвижение новых оправданий создали новый тупик в вопросе прекращения огня.

Фидан также подчеркнул, что Турция прилагает все усилия для поддержания мира, и призвал Израиль принять соглашение о прекращении огня, чтобы остановить кровопролитие как можно скорее.

«Если так пойдет дальше, то будет еще больше крови, еще больше драмы и слез, и это ввергнет весь регион в еще больший пожар», — предупредил министр.

Фидан добавил, что Национальная разведывательная организация (MİT) и Министерство иностранных дел Турции постоянно работают над оказанием всевозможной поддержки и сохранением конструктивного подхода в переговорах.