ТУРЦИЯ
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Турция призывает к оказанию давления на Израиль
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан призвал оказать давление на Израиль, чтобы он принял соглашение о прекращении огня с ХАМАС
Турция призывает к оказанию давления на Израиль
Фото: МИД Турции / Others
14 июля 2024 г.

На Израиль необходимо оказать давление для принятия соглашения о прекращении огня. Об этом в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бин Ферханом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. Он подчеркнул, что отказ Израиля воспринимать позитивные шаги ХАМАС ведет к дальнейшей эскалации конфликта и гуманитарной катастрофе.

«Тот факт, что ХАМАС принял эти условия, к сожалению, воспринимается Израилем как слабость и капитуляция. Сейчас ведутся поиски путей, как это реализовать. Это крайне опасное понимание. Это крайне опасный стратегический расчет», — отметил Фидан.

Министр подчеркнул, что отказ Израиля принять положительный ответ ХАМАС на последние предложения и постоянное выдвижение новых оправданий создали новый тупик в вопросе прекращения огня.

Фидан также подчеркнул, что Турция прилагает все усилия для поддержания мира, и призвал Израиль принять соглашение о прекращении огня, чтобы остановить кровопролитие как можно скорее.

«Если так пойдет дальше, то будет еще больше крови, еще больше драмы и слез, и это ввергнет весь регион в еще больший пожар», — предупредил министр.

Фидан добавил, что Национальная разведывательная организация (MİT) и Министерство иностранных дел Турции постоянно работают над оказанием всевозможной поддержки и сохранением конструктивного подхода в переговорах.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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