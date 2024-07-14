Прошло 8 лет со дня неудавшейся попытки вооруженного захвата власти в Турции 15 июля 2016 года террористической организацией Фетуллаха Гюлена (FETÖ).

Кровавые события начались вечером 15 июля, когда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проводил отпуск со своей семьей в отеле «Гранд Языджы» в Мармарисе.

Незадолго до того, как в здание прибыли путчисты, турецкий лидер покинул отель, и, добравшись до ближайшего аэропорта в Даламане, менее чем за час долетел до Стамбула ночью 16 июля.

В ту же ночь в столице Турции Анкаре путчисты посредством истребителей F-16 наносили авиаудары по президентскому дворцу и зданию парламента, в котором на тот момент проходило заседание депутатов. Помимо этого, путчисты атаковали ряд других важных государственных объектов в крупных городах страны с использованием танков и авиации.

В стране были введены военное положение и комендантский час. Выступая с телеобращением, путчисты объявили, что Генштаб Вооруженных сил Турции «взял власть в стране в свои руки, а турецкое руководство задержано военными».

Духовенство поддержало Реджепа Тайипа Эрдогана и через громкоговорители призвало народ поддержать законного президента.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в эфире телеканала CNN Türk через приложение FaceTime, обратился к гражданам и призвал их выйти на акции протеста, чтобы противостоять заговорщикам.

Турецкий лидер уточнил, что за попыткой военного переворота стоит террористическая организация FETÖ Фетуллаха Гюлена, который с 1999 года проживает в США. Тысячи людей вышли на улицы турецких городов, чтобы защитить свою страну и не дать мятежникам свергнуть законные власти республики.

Как стало известно позже, в попытке насильственного захвата власти приняли участие около 9 тысяч военнослужащих. Мятежные военные задействовали 35 самолетов, в том числе 24 истребителя, и 37 вертолетов. Кроме того, были использованы 3992 единицы огнестрельного оружия, 74 танков, 246 бронемашин и 3 корабля ВМФ.

Благодаря решимости турецкого народа и государства, стоявших плечом к плечу в тот трудный день, этот мятеж был остановлен за сутки. В борьбе за независимость и будущее Турции погиб 251 человек. Из числа мирных жителей, полиции и военных, которые боролись за свободу страны, 150 погибли в Анкаре, 99 в Стамбуле и двое – в Мугле.

День подавления путча, 15 июля, стал ежегодно отмечаться в Турции как День демократии и национального единства. В связи с этим в различных городах пройдут многочисленные мероприятия под лозунгом «Победа нации».

Кроме того, 15 июля в 90 тысячах мечетей в 00:13 будут прочитаны молитвы, а свет в мечетях и на минаретах будет гореть до утреннего намаза.