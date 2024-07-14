ФБР установило личность 20-летнего Томаса Мэтью Крукса из Бетел-Парка, штат Пенсильвания, подозреваемого в покушении на убийство бывшего президента США Дональда Трампа на предвыборном митинге.

Подозреваемый был застрелен сотрудниками снайперами через несколько секунд после того, как он предположительно выстрелил в сторону сцены, на которой выступал Трамп.

В ФБР заявили, что работают над выяснением мотива нападения. Один участник митинга погиб, еще двое зрителей получили тяжелые ранения. Трамп был ранен в ухо.

Согласно записям избирателей штата, Крукс был зарегистрированным республиканцем. Предстоящие выборы 5 ноября, на которых Трамп будет бороться с президентом Джо Байденом, были бы первыми, на которых Крукс мог проголосовать.

Когда Круксу было 17 лет, он сделал пожертвование в размере 15 долларов в пользу ActBlue, комитета, который собирает деньги для политиков из Демократической партии и близких к ним по взглядам внепартийных. Об этом свидетельствуют документы Федеральной избирательной комиссии от 2021 года.

Пожертвование было предназначено для Progressive Turnout Project, группы, которая призывает сторонников Демократической партии голосовать. Группы не сразу ответили на просьбу Reuters о комментарии.

Отец Крукса, 53-летний Мэтью Крукс, заявил CNN, что пытается разобраться в случившемся и ждет общения с правоохранительными органами, прежде чем делать заявления о своем сыне.

Томас Крукс окончил среднюю школу в Бетел-Парке в 2022 году, следует из заявления школьного округа Бетел-Парка, цитируемого ABC WJET-TV.

«Наш школьный округ будет в полной мере сотрудничать с правоохранительными органами, ведущими активное расследование этого дела, и поэтому мы ограничены в возможностях публичного раскрытия информации», - говорится в заявлении.

По данным газеты Pittsburgh Tribune-Review, Крукс получил «звездную награду» в размере 500 долларов от Национальной инициативы по математике и науке.

На видеозаписи церемонии вручения дипломов выпускникам 2022 года, на которую ссылается New York Times, видно, как Крукс получает диплом о среднем образовании под аплодисменты. На видео с этой церемонии, опубликованном в Интернете, Крукс в очках, в черной выпускной мантии и позирует с сотрудником школы.

Представители правоохранительных органов заявили в субботу, что на месте стрельбы Крукс не имел при себе удостоверения личности и его пришлось опознавать другими способами.

«Сейчас мы изучаем фотографии и пытаемся проверить его ДНК и получить биометрическое подтверждение», - сказал на пресс-брифинге Кевин Роджек, специальный агент ФБР.

Агентство Reuters сообщило, что не смогло найти принадлежавшие аккаунты в социальных сетях или другие публикации Крукса в Интернете.

Представители Meta, материнской компании Facebook и Instagram, не ответили Reuters, удалили ли платформы аккаунты, связанные с подозреваемым.

Конгрессмен-республиканец Майк Уолтц сообщил в Х, что охрану Дональда Трампа неоднократно просили усилить, однако запросы отклонял министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас.